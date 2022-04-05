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3 часа назад

Врач назвал продукты, вызывающие депрессию

Мира Маркина

Врач-терапевт, пульмонолог Городской клинической больницы имени С.И Спасокукоцкого Олег Абакумов назвал самые популярные продукты-депрессанты. Об этом сообщает портал Inc news.

Врач назвал продукты, вызывающие депрессию
Фото: PixabayPixabay

По словам медика, некоторая пища может способствовать плохому настроению. Так, например, среди продуктов, вызывающих уныние, - кофе, выпечка, сладкие газированные напитки, фастфуд, соль и консервы. Также негативно влияет на эмоциональное состояние алкоголь.

Как отметил врач-терапевт, эти продукты сами по себе вредны для организма, поэтому стоит ограничить их употребление, особенно людям со слабой психикой.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников развеял популярный миф о сахаре.

Еда,Олег Абакумов,Александр Мясников,
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