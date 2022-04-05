Врач назвал продукты, вызывающие депрессию

По словам медика, некоторая пища может способствовать плохому настроению. Так, например, среди продуктов, вызывающих уныние, - кофе, выпечка, сладкие газированные напитки, фастфуд, соль и консервы. Также негативно влияет на эмоциональное состояние алкоголь.

Как отметил врач-терапевт, эти продукты сами по себе вредны для организма, поэтому стоит ограничить их употребление, особенно людям со слабой психикой.