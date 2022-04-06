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4 часа назад

Названа максимальная доза сахара в день

Мира Маркина

Диетолог Михаил Гинзбург рассказал, сколько сахара можно употреблять в день. Об этом пишет News.ru.

Названа максимальная доза сахара в день
Фото: UnsplashUnsplash

Как заявил медик, максимальная доза сахара должна составлять пять процентов от суммарной суточной калорийности или от потребляемых углеводов.

«Если взять это в среднем — будет от 12 до 22 граммов сахара в день», — сказал Гинзбург.

Однако, по его словам, есть исключения. В некоторых случаях от сахара лучше полностью отказаться:

«Здесь надо сделать оговорку — если человек молод, здоров и энергичен, то он может съесть и больше сахара без особого вреда. А если человек стар, имеет атеросклероз, допустим, и возрастные болезни, то лучше сахар убрать совсем».

Ранее Мясников развеял популярный миф о сахаре.

Еда,Михаил Гинзбург,
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