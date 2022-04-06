Названа максимальная доза сахара в день

Диетолог Михаил Гинзбург рассказал, сколько сахара можно употреблять в день. Об этом пишет News.ru.
Как заявил медик, максимальная доза сахара должна составлять пять процентов от суммарной суточной калорийности или от потребляемых углеводов.
«Если взять это в среднем — будет от 12 до 22 граммов сахара в день», — сказал Гинзбург.
Однако, по его словам, есть исключения. В некоторых случаях от сахара лучше полностью отказаться:
«Здесь надо сделать оговорку — если человек молод, здоров и энергичен, то он может съесть и больше сахара без особого вреда. А если человек стар, имеет атеросклероз, допустим, и возрастные болезни, то лучше сахар убрать совсем».