В Роскачестве предложили четыре замены гречке

В Роскачестве предложили обратить внимание на четыре вида круп, способных заменить гречку. Об этом пишет «Газета.Ru».

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Эти виды круп обладают высокой пищевой ценностью и могут служить альтернативой гречке.

«Существуют некоторые виды круп, польза которых зачастую недооценивается: пшено (пшенная крупа), перловка, полба и ячневая крупа. При этом пищевая ценность этих круп крайне высокая, но во многом зависит от химического состава зерна и технологии его обработки», — сказано в релизе.

По словам специалистов, блюда из пшена положительно влияют на иммунитет,, а также повышают сопротивляемость организма вирусам и болезням. Кроме того, в пшене содержатся важные для кровеносной системы вещества — марганец, медь, железо.

В полбе же содержится 18 незаменимых аминокислот. Она также укрепляет иммунитет и нормализует артериальное давление, положительно влияет на эндокринную и нервную систему, снижает риск развития онкологии.

В перловой крупе содержатся витамины D, А и Е, которые отвечают за красоту ногтей, волос, кожи.

Ячневая крупа укрепляет сосуды, влияет на сердечно-сосудистую систему и снижает уровень плохого холестерина в крови.