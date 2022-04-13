Ученый рассказал, как определить ядовитый картофель

Доктор сельскохозяйственных наук, заведующий лабораторией хранения и переработки картофеля ФИЦ картофеля имени А.Г. Лорха Станислав Мальцев рассказал о моменте, когда картофель становится ядовитым. Об этом сообщает радио Sputnik.

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Он пояснил, что к маю-июню урожай картофеля, который был собран в августе, уже становится старым. Если он хранился в темном месте то, вероятнее всего, потерял свои вкусовые качества. Если картофель всю зиму хранился при свете, например, на балконе, то он мог стать ядовитым. Он также обозначил признаки ядовитого картофеля.

"В таком случае клубни могли позеленеть. Если это произошло, то в них сформировался хлорофилл и опасный алкалоид соланин, а он ядовитый для человека. Употреблять такой картофель нельзя"

При этом, токсины из картофеля удалить не получится. Дело в том, что он останется даже в том случае, если вы вырежете испорченную часть или попытаетесь сварить плод.

"С зеленым картофелем лучше не рисковать. Если клубень хоть на четверть зеленый, то его надо убирать в сторону и не есть"