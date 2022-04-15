Диетолог объяснил опасность мясного бульона для пожилых

Пожилым людям лучше отказаться от частого употребление мясных бульонов, так как это увеличивает риск подагры. Об этом сообщила врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Наталья Денисова.

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При варке в бульон переходят пуриновые основания, а у пожилых снижается активность пищеварительных ферментов. Поэтому из мяса лучше выбирать нежирную говядину, а также курицу и индейку. Жирное мясо, по словам врача, повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

"Употреблять мясо лучше в отварном виде, причем бульон использовать нежелательно, так как при варке в бульон переходят пуриновые основания, увеличивающие риск развития подагры", — рассказала Денисова.

Однако полностью отказываться от мяса нельзя. Дефицит белка приводит к снижению регенерационных процессов, интоксикации, потере мышечной массы, снижению плотности костной ткани, ухудшению работы печени и поджелудочной железы и способствует преждевременному старению.

Недостаток белка снижает устойчивость организма к инфекциям и увеличивает риск онкологии. Диетолог порекомендовала пожилым есть мясо два–три раза в неделю, а в остальные дни есть молочную продукцию средней степени жирности и рыбу.

Денисова напомнила, что мясо содержит такие важные микроэлементы, как цинк, железо и витамины группы В.

"Мясо является практически единственным пищевым источником витамина В12. Из растительных продуктов он содержится только в морских водорослях".

Она предупредила, что при недостатке железа и витамина В12 развивается анемия, или малокровие.