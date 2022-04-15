Названы продукты, которые могут вызвать разрыв кишечника

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова заявила, что употребление некоторых продуктов может привести к разрыву кишечника у людей с дивертикулярной болезнью. Об этом она рассказала в беседе с "Москвой 24".

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По словам медика, при этом заболевании в стенке толстого кишечника образуются мешкообразные выпячивания, которые называют дивертикулы.

"При употреблении семян, орехов, зернового хлеба, капусты грубые волокна могут попасть в эти дивертикулы. Их надо тщательно пережевывать, это же грубые волокна. Возникает воспаление, болевой синдром и даже перфорация",

– предупредила диетолог и добавила, что то же самое может произойти из-за употребления киви. Дело в том, что в этом продукте есть маленькие семена, которые мы не можем прожевать, переварить.

У здорового человека из-за определенной пищи кишечник не может разорваться, заключила Дианова.