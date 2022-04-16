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56 минут назад

Эксперты назвали отличия современного хлеба от советских батонов

Даша Краснова

Эксперты сообщили, что главное отличие современного хлеба от советских батонов заключается в рецепте и технологии приготовления. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Эксперты назвали отличия современного хлеба от советских батонов
Фото: unsplash.comunsplash.com

По ГОСТу тесто для батонов делали исключительно на основе опары: чуть больше половины муки смешивали с водой и дрожжами. Получившаяся смесь «бродила» три-четыре часа, после чего к ней добавляли оставшиеся ингредиенты. Далее тесто оставляли еще на час-полтора и только после этого отправляли в печь. Весь процесс изготовления занимал около семи часов.

Сегодня производители опару не готовят. У одних не хватает для этого площадей, у других технологическая линия не предусматривает этого. Хлеб делают по ускоренной технологии — тесто замешивают сразу и общее время приготовления сокращается до трех часов.

Запомнившийся многим вкус и аромат советским батонам придавал сливочный или молочный маргарин, который на большинстве современных производств заменили растительным маслом. Также нынешние производители часто используют пищевые добавки.

Качество хлеба зависит и от того, в какой печи его приготовили. В советские годы это были исключительно газовые печи, в которых и получалась хрустящая корочка и мелкопористый мякиш. Сегодня же хлеб выпекают в сильно высушивающих корку электрических печах.

Раньше хлеб не продавался в упаковке, потому что срок годности батонов тех лет составлял 24 часа. Жесткие требования упаковывать выпечку появились позднее.

До этого мы рассказывали, почему нельзя покупать нарезанный хлеб.

Еда,
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