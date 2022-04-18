Названы продукты, которые разрушают иммунитет

Врач-терапевт Олег Абакумов заявил, что частое употребление сахара, соли, консервов и фастфуда может привести к падению иммунной защиты организма. Об этом эксперт написал в своем Telegram-канале.

Фото: unsplash.com unsplash.com

По словам терапевта, сахар не только влияет на развитие диабета, но также провоцирует воспалительные процессы в организме. Что же касается соли, то этот продукт повышает давление и разрушает иммунитет за счет задержки жидкости почками.

"Излишне соленый фастфуд увеличит воспалительные цитокины, а главное — нарушит микробиом кишечника",

— поделился эксперт.

Также терапевт рекомендует отказаться от жареной пищи, которая уничтожает антиоксиданты, и продуктов с консервантами, подавляющих защитную функцию иммунитета.