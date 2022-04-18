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1 час назад

Названы продукты, которые разрушают иммунитет

Мария Иглина

Врач-терапевт Олег Абакумов заявил, что частое употребление сахара, соли, консервов и фастфуда может привести к падению иммунной защиты организма. Об этом эксперт написал в своем Telegram-канале.

Названы продукты, которые разрушают иммунитет
Фото: unsplash.comunsplash.com

По словам терапевта, сахар не только влияет на развитие диабета, но также провоцирует воспалительные процессы в организме. Что же касается соли, то этот продукт повышает давление и разрушает иммунитет за счет задержки жидкости почками.

"Излишне соленый фастфуд увеличит воспалительные цитокины, а главное — нарушит микробиом кишечника",

— поделился эксперт.

Также терапевт рекомендует отказаться от жареной пищи, которая уничтожает антиоксиданты, и продуктов с консервантами, подавляющих защитную функцию иммунитета.

Ранее были названы продукты, которые могут вызвать разрыв кишечника.

Еда,Олег Абакумов,
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