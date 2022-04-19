Диетолог назвала усиливающую голод еду

Диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты дают только временное насыщение, а после усиливают чувство голода. Медик дала интервью радио Sputnik.
По словам врача, пища должна содержать достаточное количество белков, жиров, углеводов, а также витаминов и минеральных веществ. При их низком содержании появляется чувство голода. Так, не может удовлетворить потребности человека в полезных веществах фастфуд.
"Организм хочет есть еще больше после употребления фастфуда, потому что не может найти в нем полезные вещества. Это можно сравнить с поведением золотоискателя. Ему тоже нужно много руды, чтобы найти немного ценного золотого песка. Организм получает много углеводов и жиров из фастфуда, а других полезных веществ минимум, поэтому хочется есть еще. Пока организм ищет полезные вещества в фастфуде, аппетит только усиливается", – заявила Соломатина.
Если есть фастфуд часто, появляется бесконечный голод:
"Куда идет все то, что получено вредного из этой еды? Все это идет в жировую ткань. Когда много жировой ткани, то она начинает работать в качестве самостоятельного органа и буквально извращать желания организма. Так, гормон лептин в нормальной ситуации должен "говорить", что организм насытился едой и больше не хочет, но вместо этого он начинает давать неправильные сигналы. В итоге чем полнее человек становится, тем он больше хочет есть", – объяснила диетолог.
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