Диетолог назвала усиливающую голод еду

"Куда идет все то, что получено вредного из этой еды? Все это идет в жировую ткань. Когда много жировой ткани, то она начинает работать в качестве самостоятельного органа и буквально извращать желания организма. Так, гормон лептин в нормальной ситуации должен "говорить", что организм насытился едой и больше не хочет, но вместо этого он начинает давать неправильные сигналы. В итоге чем полнее человек становится, тем он больше хочет есть", – объяснила диетолог.