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2 часа назад

Видео: как сварить овощи в микроволновке

Мария Каткова

Овощи, которые входят в популярные салаты, обычно долго варят в кастрюле. Этот процесс может растянуться на несколько часов, поэтому салаты с вареной морковью, свеклой или картошкой, многие делают редко, несмотря на то, что очень их любят. Существует способ, позволяющий сварить эти овощи за пять минут в микроволновке.

Видео: как сварить овощи в микроволновке
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Подобный популярный лайфхак показала в своем TikTok блогер, которая выпускает видео под ником @cravella.devil. Стоит отметить, что овощи могут готовиться от пяти до десяти минут в зависимости от вида и размера. Например, на крупную картофелину уйдет около восьми минут, а небольшая морковь уже будет готова спустя четыре минуты. О том, как за пять минут приготовить овощи в микроволновке — смотрите в видео.

Ранее сообщалось, что диетолог назвала усиливающую голод еду.

Еда,
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