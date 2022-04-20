Диетолог рассказала, как проверить яйца на свежесть

Врач-диетолог, нутрициолог, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Александра Разаренова рассказала о способе, который поможет проверить свежесть яиц. Об этом сообщает радио Sputnik.
Эксперт отметила, что для того, чтобы определить свежесть яйца, понадобится емкость с холодной водой. Туда необходимо поместить яйцо. Если оно останется лежать на дне, значит, оно свежее. Если оно поднялось с одной стороны, то оно уже не такое свежее, но в пищу его все еще можно употреблять. Наконец, если яйцо всплыло, то оно точно испортилось.
Если у вас нет возможности проверить яйцо этим способом, его можно просто встряхнуть. Если вы услышали всплеск, похожий на воду, значит, продукт просрочен. Также можно посмотреть на внешний вид сырого яйца.
«У свежего яйца желток выпуклый, а белок вязкий и плотно собран вокруг него. Если же желток плоский, а белок жидкий — это верный признак яйца "с историей"», — добавила диетолог.
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