Диетолог рассказала, как проверить яйца на свежесть

Эксперт отметила, что для того, чтобы определить свежесть яйца, понадобится емкость с холодной водой. Туда необходимо поместить яйцо. Если оно останется лежать на дне, значит, оно свежее. Если оно поднялось с одной стороны, то оно уже не такое свежее, но в пищу его все еще можно употреблять. Наконец, если яйцо всплыло, то оно точно испортилось.