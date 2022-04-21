Назван лучший завтрак для похудения

О полезном и вкусном завтраке для тех, кто следит за фигурой, изданию Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Федерального исследовательского центра питания Наталья Денисова.
Эксперт рекомендовала не допускать частую ошибку «худеющих» и не пропускать завтрак.
«Дело в том, что завтрак запускает метаболизм в организме после сна. Желательно, чтобы первый прием пищи был в первый час после пробуждения. Если в первой половине дня мы не получим нужное количество энергии, значит, вся калорийность рациона выпадет на вторую половину дня», — объяснила диетолог Денисова.
Чтобы получить запас энергии без вреда для фигуры врач рекомендовала есть на завтрак кашу с маслом из круп, богатых пищевыми волокнами: гречневой, пшенной, овсяной, ячневой. Рис и манка не подойдут. Кашу можно сварить на молоке и приправить маслом, чтобы получить порцию необходимого организму белка и полезных жиров.
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