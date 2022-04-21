Назван лучший завтрак для похудения

«Дело в том, что завтрак запускает метаболизм в организме после сна. Желательно, чтобы первый прием пищи был в первый час после пробуждения. Если в первой половине дня мы не получим нужное количество энергии, значит, вся калорийность рациона выпадет на вторую половину дня», — объяснила диетолог Денисова.