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43 минуты назад

Назван лучший завтрак для похудения

Мира Маркина

О полезном и вкусном завтраке для тех, кто следит за фигурой, изданию Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Федерального исследовательского центра питания Наталья Денисова.

Назван лучший завтрак для похудения
Фото: unsplash.comunsplash.com

Эксперт рекомендовала не допускать частую ошибку «худеющих» и не пропускать завтрак.

«Дело в том, что завтрак запускает метаболизм в организме после сна. Желательно, чтобы первый прием пищи был в первый час после пробуждения. Если в первой половине дня мы не получим нужное количество энергии, значит, вся калорийность рациона выпадет на вторую половину дня», — объяснила диетолог Денисова.

Чтобы получить запас энергии без вреда для фигуры врач рекомендовала есть на завтрак кашу с маслом из круп, богатых пищевыми волокнами: гречневой, пшенной, овсяной, ячневой. Рис и манка не подойдут. Кашу можно сварить на молоке и приправить маслом, чтобы получить порцию необходимого организму белка и полезных жиров.

Ранее «Рамблер» писал о том, почему важно мыть яйца перед термической обработкой.

Еда,Наталья Денисова,
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