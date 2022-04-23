Диетолог рассказала о последствиях переедания на Пасху

После Великого поста, который длится 40 дней, многие верующие рискуют переесть за праздничным столом. К чему может привести неумеренность в пище, РИА Новости рассказала главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.
"Переедание за праздничным столом высококалорийной, жирной и сладкой пищей может негативным образом сказаться на состоянии здоровья", — предупредила эксперт.
Диетолог рекомендовала после окончания семинедельного поста как можно скорее вернуться к соблюдению принципов здорового питания. В частности, не отказываясь от пасхальных угощений, соблюдать умеренность в приемах пищи. Уменьшить порции. Не налегать на сдобную выпечку и есть ее, например, через день.
"Так, на 100 граммов кулича может приходиться до 40-50 граммов сахара, в том числе за счет украшения сахарной глазурью. Кроме того, сдобное тесто для куличей приготавливается с обязательным добавлением яиц и сливочного масла. Средняя калорийность праздничного кулича составляет примерно 350 ккал на 100 граммов, большая часть из которых приходится на добавленные сахара и насыщенные жиры", — объяснила диетолог.
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