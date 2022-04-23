Диетолог рассказала о последствиях переедания на Пасху

"Так, на 100 граммов кулича может приходиться до 40-50 граммов сахара, в том числе за счет украшения сахарной глазурью. Кроме того, сдобное тесто для куличей приготавливается с обязательным добавлением яиц и сливочного масла. Средняя калорийность праздничного кулича составляет примерно 350 ккал на 100 граммов, большая часть из которых приходится на добавленные сахара и насыщенные жиры", — объяснила диетолог.