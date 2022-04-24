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39 минут назад

Эксперт рассказала, какие фрукты и овощи могут быть опасны весной

Мира Маркина

Нутрициолог Ната Гончар в разговоре с агентством Прайм.ру призвала быть более внимательными при покупке овощей и фруктов весной.

Эксперт рассказала, какие фрукты и овощи опасны весной
Фото: pixabay.compixabay.com

Речь идет о том, что многие фрукты и овощи в это время "пичкают" разными химическими составами для создания безукоризненного внешнего вида. Однако употребление таких продуктов в пищу может плохо отразиться на вашем здоровье.

Часто производители ускоряют рост и созревание плодов с помощью нитратов, которые крайне вредны для человеческого организма, особенно, если употреблять их в больших количествах. Это может привести как к быстрым последствиям - аллергиям, отравлениям, так и к длительным - может быть вызвана хроническая интоксикация.

Яблоки, клубника и виноград чаще других подвергаются химической обработке со стороны поставщиков. При покупке фруктов, ягод и овощей в магазине, всегда обращайте внимание на их внешний вид - слишком крупные, блестящие, красивые плоды, вероятнее всего, подвергались какой-то обработке, которая точно не станет для вашего организма полезной.

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