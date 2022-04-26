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45 минут назад

Раскрыта неожиданная польза твердого сыра

Мира Маркина

Съедать порцию качественного сыра важно для профилактики остеопороза и кариеса, считает врач-диетолог, кандидат медицинских наук Наталья Денисова. О полезных свойствах этого продукта эксперт рассказала «Аргументам и фактам».

Раскрыта неожиданная польза твердого сыра
Фото: unsplash.comunsplash.com

В ста граммах сыра содержится суточная норма кальция. Также этот продукт богат витамином D и разнообразными аминокислотами (лизином, метионином, триптофаном, глутатионом). Однако эксперт не рекомендовала есть более 30-50 граммов сыра в день, так как он насыщен не только белком, но и жирами.

Колбасный и плавленый сыр, подчеркнула эксперт, полезными назвать сложно из-за высокого содержания консервантов и ароматизаторов.

Диетолог при выборе сыра рекомендовала обратить внимание на срок годности продукта. Покупать этот продукт на рынке нужно с осторожностью, так как неизвестно, не заражено ли было молоко, из которого он изготовлен.

Ранее мы рассказывали о том, почему курица не заменит остальные источники белка.

Еда,Наталья Денисова,
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