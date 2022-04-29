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1 час назад

Назван оптимальный срок хранения гречки

Мира Маркина

Гречневая крупа может храниться до двух лет. Но нужно соблюсти несколько условий. Их с журналистом «Вечерней Москвы» обсудила диетолог Ирина Писарева.

Назван оптимальный срок хранения гречки
Фото: pixabay.compixabay.com

Как в гречневой крупе, так и в муке со временем могут появиться личинки и насекомые. Но этого можно избежать, если переложить продукты в герметичные упаковки. Это продлит срок их хранения, отмечает специалист.

Не стоит хранить гречку дольше хотя бы потому, что ее вкусовые качества со временем теряются, подчеркнула диетолог. Специалист считает: закупаться крупами впрок бессмысленно. Но если вы намерены обзавестись большими запасами бакалеи, то стоит обратить внимание на срок годности продукта, указанный на упаковке.

Также к продуктам, которые можно безопасно хранить и использовать в течение длительного времени, Ирина Писарева отнесла различные виды муки, консервы, мед и замороженные полуфабрикаты.

Ранее мы писали о том, какую замену гречке предложили в Роскачестве.

Еда,Ирина Писарева,
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