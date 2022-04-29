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25 минут назад

Диетолог назвала продукты, которые не стоит есть натощак

Мира Маркина
Елена Соломатинаэксперт

Некоторые привычные напитки и пища при употреблении на голодный желудок могут негативно повлиять на его работу, считает диетолог Елена Соломатина. Каких именно продуктов стоит опасаться, эксперт рассказала «Вечерней Москве».

Диетолог назвала продукты, которые не стоит есть натощак
Фото: unsplash.comunsplash.com

Вода с лимоном натощак — не лучшее решение, отметила специалист. Дело в том, что лимонная кислота раздражает внутреннюю поверхность желудка и пищевод. Регулярное потребление такой воды может привести к обострению гастрита или воспалению уже существующей язвы.

Также на голодный желудок не стоит пить чай (особенно с имбирем), сладкие газированные напитки, минеральную воду и кофе.

Не стоит пить на голодный желудок кофе, даже с молоком. Кофе — это достаточно агрессивный продукт. Многие привыкли совмещать утреннюю чашку американо или капучино с сигаретой — это тоже вредно для желудка.
Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

Диетолог рекомендовала не начинать день с апельсинов, лимонов, ананасов, мандаринов, зеленых яблок. Быстрые углеводы (пшеничный хлеб, выпечка, хлопья и рисовая каша) — тоже не лучший завтрак, резюмировала эксперт.

Ранее «Рамблер» писал о том, какой завтрак будет самым лучшим, если вы хотите похудеть.

Еда,Елена Соломатина,
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