Диетолог назвала продукты, которые не стоит есть натощак

Некоторые привычные напитки и пища при употреблении на голодный желудок могут негативно повлиять на его работу, считает диетолог Елена Соломатина. Каких именно продуктов стоит опасаться, эксперт рассказала «Вечерней Москве».

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Вода с лимоном натощак — не лучшее решение, отметила специалист. Дело в том, что лимонная кислота раздражает внутреннюю поверхность желудка и пищевод. Регулярное потребление такой воды может привести к обострению гастрита или воспалению уже существующей язвы.

Также на голодный желудок не стоит пить чай (особенно с имбирем), сладкие газированные напитки, минеральную воду и кофе.

Не стоит пить на голодный желудок кофе, даже с молоком. Кофе — это достаточно агрессивный продукт. Многие привыкли совмещать утреннюю чашку американо или капучино с сигаретой — это тоже вредно для желудка. Елена Соломатина Врач-диетолог

Диетолог рекомендовала не начинать день с апельсинов, лимонов, ананасов, мандаринов, зеленых яблок. Быстрые углеводы (пшеничный хлеб, выпечка, хлопья и рисовая каша) — тоже не лучший завтрак, резюмировала эксперт.