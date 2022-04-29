Диетолог назвала продукты, которые не стоит есть натощак

Некоторые привычные напитки и пища при употреблении на голодный желудок могут негативно повлиять на его работу, считает диетолог Елена Соломатина. Каких именно продуктов стоит опасаться, эксперт рассказала «Вечерней Москве».
Вода с лимоном натощак — не лучшее решение, отметила специалист. Дело в том, что лимонная кислота раздражает внутреннюю поверхность желудка и пищевод. Регулярное потребление такой воды может привести к обострению гастрита или воспалению уже существующей язвы.
Также на голодный желудок не стоит пить чай (особенно с имбирем), сладкие газированные напитки, минеральную воду и кофе.
Диетолог рекомендовала не начинать день с апельсинов, лимонов, ананасов, мандаринов, зеленых яблок. Быстрые углеводы (пшеничный хлеб, выпечка, хлопья и рисовая каша) — тоже не лучший завтрак, резюмировала эксперт.
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