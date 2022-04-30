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1 час назад

Назван самый полезный шашлык

Мария Кимакович

Какому виду популярного блюда стоит отдать предпочтение, рассказала диетолог, нутрициолог Ирина Писарева в беседе с Ura.ru.

По словам эксперта, самым полезным для приготовления шашлыка будет куриное мясо. Также диетолог посоветовала готовить на огне рыбу.

Это наиболее легкие и богатые витаминами варианты данного блюда,

— отметила эксперт, добавив, что с курицы перед приготовлением необходимо снять кожу.

Остальные виды шашлыка Писарева назвала менее безопасными, напомнив, что жареное мясо может нанести вред, например, тем людям, у которых есть заболевания желудочно-кишечного тракта.

Особенно вредно, по словам специалиста, жирное мясо, во время приготовления которого образуется румяная корочка.

Именно в ней основной вред, потому что образуются канцерогенные вещества, которые не идут на пользу нашему организму,

— подчеркнула диетолог.

В качестве гарнира для шашлыка Писарева посоветовала приготовить овощной салат.

Ранее диетолог рассказала о продуктах, которые не стоит есть натощак.

Еда,Видео,Ирина Писарева,
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