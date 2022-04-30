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1 час назад

Эксперт рассказала, как выявить некачественный шашлык

Мира Маркина

Маринованное мясо, которое продают в магазине, зачастую отличается низким качеством, отметила в беседе с «Газетой.Ru» основатель Международного Института Интегративной Нутрициологии Ната Гончар.

Эксперт рассказала, как выявить некачественный шашлык
Фото: pixabay.compixabay.com

В первую очередь, по словам эксперта, необходимо, разумеется, проверить срок годности шашлыка. Он не должен превышать семи дней.

Раскрыла специалист покупателям и способ определить, из какого мяса, замороженного или охлажденного, приготовлен шашлык.

Охлажденное мясо поглощает маринад, а замороженное, залитое уксусом, наоборот, выделяет сок. Значит, в упаковке, полной воды, лежит шашлык из замороженного мяса,

— рассказала Гончар.

Также нутрициолог посоветовала обратить внимание на состав маринада, если на этикетке будет пометка о добавке Е450, такое мясо лучше оставить на полке. Также в вакуумной упаковке не должно быть много жидкости.

Идеальный состав качественного шашлыка, по мнению эксперта, — это мясо, уксус, репчатый лук и специи.

Ранее был диетолог назвала самый полезный шашлык.

Еда,
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