Эксперт рассказала, как выявить некачественный шашлык

Маринованное мясо, которое продают в магазине, зачастую отличается низким качеством, отметила в беседе с «Газетой.Ru» основатель Международного Института Интегративной Нутрициологии Ната Гончар.
В первую очередь, по словам эксперта, необходимо, разумеется, проверить срок годности шашлыка. Он не должен превышать семи дней.
Раскрыла специалист покупателям и способ определить, из какого мяса, замороженного или охлажденного, приготовлен шашлык.
Охлажденное мясо поглощает маринад, а замороженное, залитое уксусом, наоборот, выделяет сок. Значит, в упаковке, полной воды, лежит шашлык из замороженного мяса,
— рассказала Гончар.
Также нутрициолог посоветовала обратить внимание на состав маринада, если на этикетке будет пометка о добавке Е450, такое мясо лучше оставить на полке. Также в вакуумной упаковке не должно быть много жидкости.
Идеальный состав качественного шашлыка, по мнению эксперта, — это мясо, уксус, репчатый лук и специи.
Ранее был диетолог назвала самый полезный шашлык.