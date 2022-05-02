Диетолог рассказал, чем опасно употребление тунца

"Тунец может содержать очень высокую концентрацию ртути, поэтому в США беременным он противопоказан. Мы не можем быть уверены, что эту рыбу проверили на содержание этого элемента. Концентрация ртути в тунце может быть в 10 тысяч раз выше, чем в среде его обитания. Употребление этой рыбы может привести к проблемам со здоровьем. Тунец живет долго, поэтому успевает накопить опасные элементы в своем организме",