Диетолог рассказал, чем опасно употребление тунца

Тунец может быть опасен из-за высокой концентрации ртути, содержащейся в рыбе. Об этом сообщил врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев. Его слова приводит URA.RU.
По словам эксперта, в США употребление рыбы противопоказано беременным женщинам. Тунец накапливает ртуть за счет длительного отрезка жизни, объяснил врач.
"Тунец может содержать очень высокую концентрацию ртути, поэтому в США беременным он противопоказан. Мы не можем быть уверены, что эту рыбу проверили на содержание этого элемента. Концентрация ртути в тунце может быть в 10 тысяч раз выше, чем в среде его обитания. Употребление этой рыбы может привести к проблемам со здоровьем. Тунец живет долго, поэтому успевает накопить опасные элементы в своем организме",
— рассказал Калинчев.
Специалист подчеркнул, что также может быть опасен консервированный тунец. Всему виной высокое содержание натрия. Поэтому, по словам доктора, в таком виде рыбу не стоит употреблять гипертоникам из-за высокого риска артериальной гипертензии.
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