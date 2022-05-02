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2 часа назад

Диетолог рассказал, чем опасно употребление тунца

Катерина Саломе

Тунец может быть опасен из-за высокой концентрации ртути, содержащейся в рыбе. Об этом сообщил врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев. Его слова приводит URA.RU.

Диетолог рассказал, чем опасно употребление тунца
Фото: pixabay.compixabay.com

По словам эксперта, в США употребление рыбы противопоказано беременным женщинам. Тунец накапливает ртуть за счет длительного отрезка жизни, объяснил врач.

"Тунец может содержать очень высокую концентрацию ртути, поэтому в США беременным он противопоказан. Мы не можем быть уверены, что эту рыбу проверили на содержание этого элемента. Концентрация ртути в тунце может быть в 10 тысяч раз выше, чем в среде его обитания. Употребление этой рыбы может привести к проблемам со здоровьем. Тунец живет долго, поэтому успевает накопить опасные элементы в своем организме",

— рассказал Калинчев.

Специалист подчеркнул, что также может быть опасен консервированный тунец. Всему виной высокое содержание натрия. Поэтому, по словам доктора, в таком виде рыбу не стоит употреблять гипертоникам из-за высокого риска артериальной гипертензии.

Ранее мы сообщали о том, что названы резко повышающие уровень сахара в крови продукты.

Еда,
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