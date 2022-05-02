Названы резко повышающие уровень сахара в крови продукты

Врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника» Оксана Михалева перечислила продукты, которые резко повышают уровень сахара в крови. Ее слова приводит агентство «Прайм».

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Как подчеркнула эксперт, при регулярном употреблении продуктов с высоким гликемическим индексом (ГИ) может нарушиться обмен веществ. Кроме того, по словам доктора, можно столкнуться с активным набором жира и развитием сахарного диабета второго типа.

Высокий ГИ характерен для сладостей, выпечки из пшеничной муки, картофеля, риса, лапши, газированных напитков и каши быстрого приготовления. Также к этой категории продуктов относятся арбуз, дыня и морковь.