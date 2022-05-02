Роспотребнадзор назвал признаки хорошего мяса для шашлыка. Рекомендации сотрудники ведомства опубликовали на официальном сайте.

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Специалисты посоветовали покупать мясо в торговых точках, где есть специальное оборудование для его хранения. Перед приобретением важно оценить внешний вид продукта.

«Свежее мясо качественное, если у него: 1) тонкая сухая корочка бледно-красного цвета; 2) жир белый, кремовый или желтоватый; 3) запах свежий, естественный, без специй, химии и признаков гнили; 4) плотная консистенция; 5) ямка, которая образуется при надавливании, быстро выравнивается; 6) при варке образуется ароматный, прозрачный бульон», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Часто под видом охлажденного мяса может продаваться размороженное. Такой продукт не опасен для здоровья, но менее вкусен и полезен. Определить размороженное мясо можно по красному цвету поверхности, жира и сухожилий.

Признаками некачественного мяса могут стать подтеки внутри упаковки, белесоватые пузырьки или другие вкрапления в продукте. А также дряблая консистенция мяса, липкая внутренняя поверхность, плохой запах, серый или зеленоватый цвет на разрезе, серый жир.

Качество мяса можно определить, надавив на него пальцем. У испорченного продукта будет медленно выравниваться ямка.