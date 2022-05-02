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1 час назад

Роспотребнадзор назвал признаки хорошего мяса для шашлыка

Даша Краснова

Роспотребнадзор назвал признаки хорошего мяса для шашлыка. Рекомендации сотрудники ведомства опубликовали на официальном сайте.

Роспотребнадзор назвал признаки хорошего мяса для шашлыка
Фото: unsplash.comunsplash.com

Специалисты посоветовали покупать мясо в торговых точках, где есть специальное оборудование для его хранения. Перед приобретением важно оценить внешний вид продукта.

«Свежее мясо качественное, если у него: 1) тонкая сухая корочка бледно-красного цвета; 2) жир белый, кремовый или желтоватый; 3) запах свежий, естественный, без специй, химии и признаков гнили; 4) плотная консистенция; 5) ямка, которая образуется при надавливании, быстро выравнивается; 6) при варке образуется ароматный, прозрачный бульон», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Часто под видом охлажденного мяса может продаваться размороженное. Такой продукт не опасен для здоровья, но менее вкусен и полезен. Определить размороженное мясо можно по красному цвету поверхности, жира и сухожилий.

Признаками некачественного мяса могут стать подтеки внутри упаковки, белесоватые пузырьки или другие вкрапления в продукте. А также дряблая консистенция мяса, липкая внутренняя поверхность, плохой запах, серый или зеленоватый цвет на разрезе, серый жир.

Качество мяса можно определить, надавив на него пальцем. У испорченного продукта будет медленно выравниваться ямка.

До этого мы рассказывали, почему мясной бульон опасен для пожилых.

Еда,Роспотребнадзор,
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