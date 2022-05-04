Названо безопасное для здоровья количество шашлыка

В беседе с "Лентой.ру" спортивный врач и кандидат медицинских наук Александра Пурига объяснила, какое количество шашлыка можно съесть без риска для здоровья и в чем опасность злоупотребления им.

Пурига рассказала, что употреблять шашлык чаще одного раза в неделю не стоит. Это связано и с рекомендациями всемирной организации здравоохранения, где уточняется, что красное мясо можно употреблять лишь один или два раза в неделю, при условии, что в рационе присутствуют и другие источники белка.

Традиционно считается, что оптимальной порцией должен быть кусок мяса, который помещается в открытой ладони (100-150 граммов). Не стоит переедать. Учитывая, что во многих национальных кухнях шашлык подают с вином или другими алкогольными напитками, а они, в свою очередь, усиливают аппетит, лучше добавить к еде свежие овощи и большое количество трав - добавила спортивный врач.

Также она подчеркнула, что мясо, приготовленное на углях, полезнее, чем жаренное на сковороде. Однако стоит отметить, что если вы используете для мангала покупные угли и средство для розжига, то необходимо дать углям прогореть дольше, чтобы испарился химический состав. В любом случае, гораздо лучше будет разжечь огонь из обыкновенной древесины.