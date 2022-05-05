Названы самые аллергенные продукты

Диетолог, эксперт компании SOLGAR Людмила Жукова рассказала, что креветки, крабы и устрицы занимают первое место в рейтинге самых аллергенных продуктов. Подробностями медик поделилась в беседе с "Газетой.ру".
По словам Жуковой эти продукты могут вызвать аллергию у людей независимо от возраста. Кроме этого, в них содержится много белка, который в больших объемах может быть опасным. Также аллергенным эксперт назвала растения семейства пасленовых (баклажаны и томаты). Все дело в том, что эти продукты чаще всего подвергаются химической обработке для сохранения свежести:
"Это может давать дополнительную нагрузку на организм при употреблении. Также пасленовые часто вызывают перекрестные аллергические реакции".
Жукова рекомендует обратить внимание на цитрусовые, которые приводят к выбросу гистамина в крови, а также на базилик, чеснок, персики и хурму.
Все перечисленные продукты диетолог рекомендует употреблять в умеренном количестве.
Ранее были названы продукты, понижающие сахар в крови.