Названы самые аллергенные продукты

По словам Жуковой эти продукты могут вызвать аллергию у людей независимо от возраста. Кроме этого, в них содержится много белка, который в больших объемах может быть опасным. Также аллергенным эксперт назвала растения семейства пасленовых (баклажаны и томаты). Все дело в том, что эти продукты чаще всего подвергаются химической обработке для сохранения свежести: