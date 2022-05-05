Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+16° в 
USD 69.42EUR 72.78
Войти в почту
41 минуту назад

Названы самые аллергенные продукты

Мария Иглина

Диетолог, эксперт компании SOLGAR Людмила Жукова рассказала, что креветки, крабы и устрицы занимают первое место в рейтинге самых аллергенных продуктов. Подробностями медик поделилась в беседе с "Газетой.ру".

Названы самые аллергенные продукты
Фото: unsplash.comunsplash.com

По словам Жуковой эти продукты могут вызвать аллергию у людей независимо от возраста. Кроме этого, в них содержится много белка, который в больших объемах может быть опасным. Также аллергенным эксперт назвала растения семейства пасленовых (баклажаны и томаты). Все дело в том, что эти продукты чаще всего подвергаются химической обработке для сохранения свежести:

"Это может давать дополнительную нагрузку на организм при употреблении. Также пасленовые часто вызывают перекрестные аллергические реакции".

Жукова рекомендует обратить внимание на цитрусовые, которые приводят к выбросу гистамина в крови, а также на базилик, чеснок, персики и хурму.

Все перечисленные продукты диетолог рекомендует употреблять в умеренном количестве.

Ранее были названы продукты, понижающие сахар в крови.

Еда,Людмила Жукова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители