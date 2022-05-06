Эксперт объяснил, как определить нитраты в клубнике

Агнором Владимир Викулов рассказал, стоит ли есть клубнику сейчас. По его мнению, tсть раннюю клубнику лучше в ограниченном количестве, так как в ней может содержаться большое количество нитратов. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.

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Совсем скоро в магазинах появится клубника, выращенная в открытом грунте. Она ужее начала поступать из Краснодарского края, отметил Викулов. Но в начале мая на прилавках преобладает другая продукция.

"Сейчас к нам поступает продукция, которая выращена в основном в защищенном грунте вне оптимальных условий — может быть, с недостатком света, тепла или с избытком азотных удобрений. Это может способствовать накоплению нитратов", — предупредил Викулов.

Покупая клубнику, нужно обращать внимание на ее запах и цвет, рекомендует агроном.

"Косвенным признаком (наличия нитратов. — Прим. ред.) может служить недостаточно характерный цвет, бледная окраска, неестественно крупные плоды, отсутствие аромата", — объяснил он.

По словам Викулова, безопасная для здоровья грунтовая клубника выглядит иначе.

"Грунтовые ягоды безопасны, они имеют совершенно другой внешний вид: яркие, насыщенные, с характерным ароматом", — сказал агроном.

Отравления клубникой происходят редко, так как люди не употребляют ее в больших количествах. Если съедать за один раз не более 100-150 граммов продукта, то можно исключить риск негативного воздействия нитратов на организм.

"Клубникой редко можно отравиться, мы не едим ее килограммами, но некоторая опасность все-таки есть. Я бы советовал не увлекаться ею. Можно купить, чтобы разнообразить рацион, но не гнаться за количеством. Порции 100-150 граммов вполне достаточно, чтобы получить некое количество витаминов и не навредить себе", — уточнил Викулов.

Выбирая клубнику, необходимо также оценить ее свежесть и не брать подпорченный товар.