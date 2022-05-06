Моти представляет собой что-то среднее между мороженым и пирожным. Этот десерт пришел к нам прямиком из Японии, где он является традиционным блюдом. Делают его из вязкого рисового теста, внутрь которого помещают нежный взбитый крем с различными наполнителями.

Несмотря на простую и дешевую технологию приготовления побаловать себя моти выходит довольно затратно — одна штука в ресторане стоит порядка 200 рублей. Блогер @artem.chef опубликовал рецепт японского десерта, воспроизвести который можно бюджетно дома. Соответствующим роликом он поделился в своем TikTok-аккаунте.

Для приготовления десерта повар рекомендует использовать рисовую муку, сахарную пудру, воду, краситель, кукурузный крахмал, сливочный сыр и клубнику. По его словам, последние два ингредиента можно заменить мороженым и любыми другими фруктами.