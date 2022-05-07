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2 часа назад

Как засолить сало правильно: видео

Катерина Саломе

Свиное сало есть не только можно, но и нужно. Благодаря тому, что оно усиливает отток желчи, происходит очищение организма и вывод холестерина. Продукт также обладает противоопухолевыми свойствами, и в нем не живут гельминты-паразиты.

Блогер @artzist рассказал, как правильно солить сало. Соответствующим роликом он поделился в своем TikTok-аккаунте. Мужчина рекомендует использовать чеснок, перец горошком и лавровый лист. Отличительной особенностью этого рецепта является то, что залитое получившимся рассолом сало должно настаиваться в течение трех дней.

"Сало — это и лекарство, и закуска, и самая лучшая колбаса. Рецепт классный",

— заявила подписчица.

Важно подчеркнуть, что несмотря на неоспоримую пользу продукта, употреблять его можно далеко не всем. Сало категорически противопоказано при заболеваниях печени, желчевыводящих протоков, желчного пузыря и нарушении холестеринового обмена. Поэтому перед применением стоит посоветоваться со специалистом.

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