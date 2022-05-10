Первыми, кто придумал оборачивать сосиски в тесто, считаются немцы. Они называют это блюдо Würstchen im Schlafrock, что в переводе обозначает «сосиска в халате». Кулинарное изделие довольно быстро получило известность в мире и стало популярно среди ценителей простых, но сытных закусок.

Для приготовления используется как слоеное, так и обычное тесто. Но блогер @easy_simple раскрыл новый необычный рецепт. Он предложил надевать на сосиски сушки, затем отмачивать их в молоке, смазывать майонезом и посыпать тертым сыром, после чего ставить в духовку для запекания. Соответствующим роликом он поделился в своем TikTok-аккаунте.

Видео собрало 64,2 тысячи лайков. В комментариях подписчики уточняли, до скольких градусов необходимо разогревать духовку. Автор рецепта ответил, что до 200. Также юзеры благодарили блогера за новый способ приготовления.

"Отличный рецепт! Приготовил для семьи – всем очень понравилось, особенно детям! Быстро и удобно – не нужно с тестом возиться. Спасибо!"

"Это вкусно, я пробовал"

"Мне так бабушка в детстве готовила!"