Назван самый опасный компонент в составе мороженого

Врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил, что входящие в состав мороженого компоненты могут быть опасны для здоровья. Слова эксперта приводит Газета.Ru.
Среди вредных компонентов диетолог отметил растительные заменители сливок и молока. По словам эксперта, из-за содержащихся в нем трансжиров, этот ингредиент может вызывать опасные заболевания и приводить к развитию воспалительных процессов.
"Пальмовое масло ускоряет развитие воспалительных процессов в организме и может способствовать появлению атеросклероза",
— поделился эксперт.
Он также порекомендовал заменить мороженое замороженными соками, поскольку десерт не несет никакой пользы для организма.
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