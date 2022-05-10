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1 час назад

Назван самый опасный компонент в составе мороженого

Мария Иглина

Врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил, что входящие в состав мороженого компоненты могут быть опасны для здоровья. Слова эксперта приводит Газета.Ru.

Назван самый опасный компонент в составе мороженого
Фото: unsplash.comunsplash.com

Среди вредных компонентов диетолог отметил растительные заменители сливок и молока. По словам эксперта, из-за содержащихся в нем трансжиров, этот ингредиент может вызывать опасные заболевания и приводить к развитию воспалительных процессов.

"Пальмовое масло ускоряет развитие воспалительных процессов в организме и может способствовать появлению атеросклероза",

— поделился эксперт.

Он также порекомендовал заменить мороженое замороженными соками, поскольку десерт не несет никакой пользы для организма.

Ранее были перечислены опасные для женского здоровья овощи.

Еда,Михаил Гинзбург,
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