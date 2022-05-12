Гинеколог назвала продукты, повышающие либидо

Врач-гинеколог Екатерина Волкова в своем Telegram-канале рассказала, как продукты, которые мы употребляем в пищу, влияют на наше либидо. Доктор отметила, что важно, чтобы продукты при этом не пагубно отражались на весе и здоровье человека. Ведь лишний вес и сердечно-сосудистые заболевания негативно сказываются на уровне либидо у женщин.