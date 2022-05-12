Гинеколог назвала продукты, повышающие либидо

Врач-гинеколог Екатерина Волкова в своем Telegram-канале рассказала, как продукты, которые мы употребляем в пищу, влияют на наше либидо. Доктор отметила, что важно, чтобы продукты при этом не пагубно отражались на весе и здоровье человека. Ведь лишний вес и сердечно-сосудистые заболевания негативно сказываются на уровне либидо у женщин.
Волкова приводит в пример средиземноморскую диету, рацион которой богат овощами и рыбой - такой тип питания, по мнению гинеколога, поможет и контролировать вес и метаболизм, и повысит уровень либидо.
Положительно сказывается замена насыщенных жиров (жир мяса, яиц, пальмовое масло) на мононенасыщенные — они содержатся в орехах, семечках тыквы, кунжуте, рыбе, растительных маслах;
Дефицит фолиевой кислоты может снижать либидо. В рацион стоит вводить бобовые, печень, зелень;
Дефицит серотонина — ещё одна проблема. Триптофан — аминокислота, которая участвует в построении серотонина, триптофан проникает через гематоэнцефалический барьер и выравнивает уровень серотонина — гормона, играющего ключевую роль в сексуальном удовлетворении. Введите кукурузу, нут, бобовые.
Помимо этих продуктов, врач назвала еще некоторые: горький шоколад, перец чили, гранат и ваниль - все они прекрасно дополнят здоровый рацион, повысив при этом либидо.
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