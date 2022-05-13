Названы 5 самых вредных каш на завтрак

"К сожалению, многие заменили обычные крупы на сладкие гранолы, каши быстрого приготовления, хлопья. Мы думаем, что это полезно, но это не так! Хлопья сделаны обычно из муки и содержат много сахара. Это быстрый углевод. Вам хватит энергии на 45 минут, а после этого вы снова захотите есть. Вы получили скачок инсулина и чувство голода на выходе, что приводит к лишнему весу и высыпаниям на теле. Чаще всего такие завтраки заливаются коровьим пастеризованным молоком, которое не содержит ничего полезного".