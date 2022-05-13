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2 часа назад

Названы 5 самых вредных каш на завтрак

Мария Иглина

Нутрициолог Ксения Черная рассказала, что некоторые каши при регулярном употреблении могут нанести вред здоровью. Подробностями эксперт поделилась в новом выпуске на своем YouTube-канале.

В первую очередь Черная рекомендует исключить завтраки быстрого питания:

"К сожалению, многие заменили обычные крупы на сладкие гранолы, каши быстрого приготовления, хлопья. Мы думаем, что это полезно, но это не так! Хлопья сделаны обычно из муки и содержат много сахара. Это быстрый углевод. Вам хватит энергии на 45 минут, а после этого вы снова захотите есть. Вы получили скачок инсулина и чувство голода на выходе, что приводит к лишнему весу и высыпаниям на теле. Чаще всего такие завтраки заливаются коровьим пастеризованным молоком, которое не содержит ничего полезного".

Также к вредным кашам эксперт отнесла манную. По словам Ксении, она изготавливается из пшеницы, которая содержит глютен и клейковину, а это быстрый углевод, который через 30 минут распадается на глюкозу в организме человека.

На третьем месте — рисовая каша. Свой выбор нутрициолог объяснила тем, что чаще всего ее готовят из белого пропаренного риса, что является быстрым углеводом. Четвертое место — каши-пятиминутки из разных злаков, поскольку в этом продукте не содержатся ценные вещества. И на пятом месте — кукурузная каша:

"Это тоже быстрый углевод, если это пропаренный злак. У нее высокий гликемический индекс и никакой пользы в такой еде нет".

Ранее диетолог рассказала, как не стоит худеть после праздников.

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