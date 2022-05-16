Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+19° в 
USD 63.78EUR 65.79
Войти в почту
1 час назад

Эндокринолог назвал продукты, которые мешают похудеть

Даша Краснова

Юрий Потешкин, к.м.н., врач-нейроэндокринолог, председатель Научного совета сети клиник «Атлас» объяснил, что некоторые продукты могут мешать снижению массы тела. Об этом «Газете.Ru» рассказал . Об этом сообщает Газете.Ru.

Эндокринолог назвал продукты, которые мешают похудеть
Фото: unsplashunsplash

По словам врача, особенно это касается всех продуктов на фруктозе, которые преподносятся как здоровые.

«Фруктоза быстро перерабатывается организмом: она легко перерабатывается в клетках в глюкозу, глюкоза возвращается в кровоток и далее, если запаса гликогена в печени достаточно, распределяется по депо, увеличивая жировую массу», — сказал он.

Врач добавил, что фруктовые соки, которые тоже ассоциируются с правильным питанием, на самом деле вредны.

«Фруктовые соки, по сути, являются выжимкой сахара из фруктов. ВОЗ во всех рекомендациях по питанию пишет, что если вы хотите сок, лучше выбрать цельный фрукт, потому что в нем есть пищевые волокна, которые, кстати, замедляют всасывание сахара в кишечнике», — рассказал эндокринолог.

Подобный эффект на массу тела оказывает и мед, который иногда считают здоровой альтернативой сахару.

«Полезные свойства в меде действительно есть, однако мед практически полностью состоит из сахара, поэтому тем, кто хочет снизить вес, его есть не стоит», — пояснил эндокринолог.

Еще одна группа продуктов, которую врач посоветовал ограничить при коррекции массы тела — это продукты со скрытыми жирами. Например, мраморная говядина, колбасы и сосиски. При этом ограничивать хлеб, крупы и макароны доктор не советует.

«Часто в стремлении похудеть люди полностью отказываются от длинных углеводов, которые содержатся в качественном хлебе, крупах, макаронах из твердых сортов пшеницы. Это чревато обратным эффектом: мозг в ситуации нехватки углеводов требует их через самый простой и быстрый способ — сладкое. В итоге происходят срывы», — объяснил доктор.

До этого мы рассказывали, почему курица не заменит другие источники белка при похудении.

Еда,ВОЗ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители