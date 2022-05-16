Эндокринолог назвал продукты, которые мешают похудеть

Юрий Потешкин, к.м.н., врач-нейроэндокринолог, председатель Научного совета сети клиник «Атлас» объяснил, что некоторые продукты могут мешать снижению массы тела. Об этом «Газете.Ru» рассказал . Об этом сообщает Газете.Ru.

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По словам врача, особенно это касается всех продуктов на фруктозе, которые преподносятся как здоровые.

«Фруктоза быстро перерабатывается организмом: она легко перерабатывается в клетках в глюкозу, глюкоза возвращается в кровоток и далее, если запаса гликогена в печени достаточно, распределяется по депо, увеличивая жировую массу», — сказал он.

Врач добавил, что фруктовые соки, которые тоже ассоциируются с правильным питанием, на самом деле вредны.

«Фруктовые соки, по сути, являются выжимкой сахара из фруктов. ВОЗ во всех рекомендациях по питанию пишет, что если вы хотите сок, лучше выбрать цельный фрукт, потому что в нем есть пищевые волокна, которые, кстати, замедляют всасывание сахара в кишечнике», — рассказал эндокринолог.

Подобный эффект на массу тела оказывает и мед, который иногда считают здоровой альтернативой сахару.

«Полезные свойства в меде действительно есть, однако мед практически полностью состоит из сахара, поэтому тем, кто хочет снизить вес, его есть не стоит», — пояснил эндокринолог.

Еще одна группа продуктов, которую врач посоветовал ограничить при коррекции массы тела — это продукты со скрытыми жирами. Например, мраморная говядина, колбасы и сосиски. При этом ограничивать хлеб, крупы и макароны доктор не советует.

«Часто в стремлении похудеть люди полностью отказываются от длинных углеводов, которые содержатся в качественном хлебе, крупах, макаронах из твердых сортов пшеницы. Это чревато обратным эффектом: мозг в ситуации нехватки углеводов требует их через самый простой и быстрый способ — сладкое. В итоге происходят срывы», — объяснил доктор.