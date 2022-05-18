Назван лучший способ хранить открытое подсолнечное масло

Она посоветовала хранить подсолнечное масло в шкафу, расположенном подальше от плиты и батареи, так как из-за перепада температур все полезные свойства масла могут исчезнуть.

"Подсолнечное масло рекомендуется хранить при температуре от +5 до +20 градусов обязательно в темноте, так как открытое масло окисляется на свету"

Она также добавила, что масло можно хранить в холодильнике, но лежать оно должно на нижней полке, так как там температура не такая низкая. Замораживать масло категорически запрещено.