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1 час назад

Назван лучший способ хранить открытое подсолнечное масло

Мария Каткова

Нутрициолог Ольга Черемина рассказала, как нужно хранить открытое подсолнечное масло. Об этом сообщает РИА Новости.

Назван лучший способ хранить открытое подсолнечное масло
Фото: PixabayPixabay

Она посоветовала хранить подсолнечное масло в шкафу, расположенном подальше от плиты и батареи, так как из-за перепада температур все полезные свойства масла могут исчезнуть.

"Подсолнечное масло рекомендуется хранить при температуре от +5 до +20 градусов обязательно в темноте, так как открытое масло окисляется на свету"

Она также добавила, что масло можно хранить в холодильнике, но лежать оно должно на нижней полке, так как там температура не такая низкая. Замораживать масло категорически запрещено.

"Подсолнечное масло содержит большое количество полиненасыщенных жиров, превращающихся при нагревании в канцероген. Для жарки лучше всего использовать масла, чья температура дымления превышает 160 градусов, — это масло авокадо, кокосовое масло, масло гхи. Такие виды жиров намного полезнее привычного подсолнечного масла"

Ранее сообщалось, что диетолог назвал самые вредные фрукты при похудении.

Еда,
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