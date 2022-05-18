Как необычно приготовить селедку: видео

Селедка - доступная и полезная рыба. Все мы знаем, как вкусно иногда пообедать селедкой с вареной картошкой и зеленью. Но на самом деле есть еще масса способов сделать из этой рыбы интересное блюдо. О том, как необычно приготовить селедку, рассказал шеф-повар Александр Журкин в программе "Будь, готовь!" на канале Мир24.
Так, селедка отлично сыграет в сочетании с морковью, брокколи и болгарским перцем. Смотрите видео с подробным рецептом рыбного оливье от шеф-повара.
Болгарский перец – 1 шт.
Морковь – 1 шт.
Брокколи – 150 г
Сельдь – 100 г
Майонез – 50 г
Томаты черри – 200 г
Горчица – 1 ч. л.
Сок лимона, зеленый лук
Соль, перец – по вкусу
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