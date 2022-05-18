Как необычно приготовить селедку: видео

Селедка - доступная и полезная рыба. Все мы знаем, как вкусно иногда пообедать селедкой с вареной картошкой и зеленью. Но на самом деле есть еще масса способов сделать из этой рыбы интересное блюдо. О том, как необычно приготовить селедку, рассказал шеф-повар Александр Журкин в программе "Будь, готовь!" на канале Мир24.