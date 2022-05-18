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1 час назад

Как необычно приготовить селедку: видео

Диана Товсепова

Селедка - доступная и полезная рыба. Все мы знаем, как вкусно иногда пообедать селедкой с вареной картошкой и зеленью. Но на самом деле есть еще масса способов сделать из этой рыбы интересное блюдо. О том, как необычно приготовить селедку, рассказал шеф-повар Александр Журкин в программе "Будь, готовь!" на канале Мир24.

Так, селедка отлично сыграет в сочетании с морковью, брокколи и болгарским перцем. Смотрите видео с подробным рецептом рыбного оливье от шеф-повара.

Нам понадобится:

Болгарский перец – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Брокколи – 150 г

Сельдь – 100 г

Майонез – 50 г

Томаты черри – 200 г

Горчица – 1 ч. л.

Сок лимона, зеленый лук

Соль, перец – по вкусу

Ранее мы писали о том, как приготовить советский паштет.

Еда,Видео,Александр Журкин,
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