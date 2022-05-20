Врач раскрыл неожиданные свойства клубники

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург в эфире программы «О самом главном» назвал неожиданные свойства клубники.

По словам врача, ягода снижает риск возникновения рака, замедляет старение и улучшает память.

«В клубнике имеются производные галловой кислоты — галлаты, которые обладают онкопрофилактическим действием», — заявил Гинзбург.

Один из моментов опухолевого роста — это врастание сосудов в опухоль, известное как ангиогенез. А клубника снижает вероятность возобновления болезни после лечения.

«Галлаты — это один из факторов, который замедляет развитие этих сосудов», — отметил он.

Также в клубнике содержится много флавоноида квертицина, который называют «мощным антивозрастным фактором».

«Кверцитин улучшает состояние головного мозга, сосудистой стенки», — отметил доктор.

Более того, клубника улучшает все функции мозга, в том числе и когнитивные.