Врач раскрыл неожиданные свойства клубники

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург в эфире программы «О самом главном» назвал неожиданные свойства клубники.
По словам врача, ягода снижает риск возникновения рака, замедляет старение и улучшает память.
«В клубнике имеются производные галловой кислоты — галлаты, которые обладают онкопрофилактическим действием», — заявил Гинзбург.
Один из моментов опухолевого роста — это врастание сосудов в опухоль, известное как ангиогенез. А клубника снижает вероятность возобновления болезни после лечения.
«Галлаты — это один из факторов, который замедляет развитие этих сосудов», — отметил он.
Также в клубнике содержится много флавоноида квертицина, который называют «мощным антивозрастным фактором».
«Кверцитин улучшает состояние головного мозга, сосудистой стенки», — отметил доктор.
Более того, клубника улучшает все функции мозга, в том числе и когнитивные.
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