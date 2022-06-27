Грузинскую кухню, кажется, любит весь мир. Среди хитов — хачапури, пхали, сациви и цыпленок Чкмерули. Это популярное блюдо западно-грузинской кухни представляет собой жаренную курицу в молочно-чесночном соусе.

Для его приготовления не нужно ничего особенного: курица (1 кг), сливки (500 мл), 6 зубчиков ченока, 1 ч.л. сладкой паприки и зелень. С Чкмерули принято подавать кинзу и овощи, а также хлеб. Смотрите видео с подробным рецептом от блогера Артема Оверина.