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1 час назад

Как быстро приготовить цыпленка Чкмерули: видео

Диана Товсепова

Грузинскую кухню, кажется, любит весь мир. Среди хитов — хачапури, пхали, сациви и цыпленок Чкмерули. Это популярное блюдо западно-грузинской кухни представляет собой жаренную курицу в молочно-чесночном соусе.

Для его приготовления не нужно ничего особенного: курица (1 кг), сливки (500 мл), 6 зубчиков ченока, 1 ч.л. сладкой паприки и зелень. С Чкмерули принято подавать кинзу и овощи, а также хлеб. Смотрите видео с подробным рецептом от блогера Артема Оверина.

Ранее мы писали о том, как необычно приготовить селедку, сочетая с морковью и болгарским перцем.

Еда,Видео,
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