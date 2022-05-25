Диетолог рассказал, кому нельзя есть окрошку

Диетолог, консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом» Александр Андреев рассказал, кому не стоит есть окрошку. Об это сообщает Life.

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Окрошка может улучшить метаболизм и нормализовать работу ЖКТ, но людям с хроническими заболеваниями она вредит. Эксперт отметил, что не стоит употреблять окрошку людям, у которых есть проблемы с кишечником.

«Окрошка — исключительно летнее блюдо, повышающее усвояемость пищи и стимулирующее обмен веществ. Но больной кишечник — противопоказание для включения ее в меню»

Диетолог также прокомментировал, что людям с непереносимость ю лактозы запрещено употреблять окрошку на кефире. Если у человека больное сердце, то в окрику не стоит добавлять жирную колбасу и рыбу.