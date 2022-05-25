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46 минут назад

Диетолог рассказал, кому нельзя есть окрошку

Мария Каткова

Диетолог, консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом» Александр Андреев рассказал, кому не стоит есть окрошку. Об это сообщает Life.

Диетолог рассказал, кому нельзя есть окрошку
Фото: WikimediaWikimedia

Окрошка может улучшить метаболизм и нормализовать работу ЖКТ, но людям с хроническими заболеваниями она вредит. Эксперт отметил, что не стоит употреблять окрошку людям, у которых есть проблемы с кишечником.

«Окрошка — исключительно летнее блюдо, повышающее усвояемость пищи и стимулирующее обмен веществ. Но больной кишечник — противопоказание для включения ее в меню»

Диетолог также прокомментировал, что людям с непереносимость ю лактозы запрещено употреблять окрошку на кефире. Если у человека больное сердце, то в окрику не стоит добавлять жирную колбасу и рыбу.

Ранее сообщалось, что диетолог назвала "издевательством" методы детокса.

Еда,Александр Андреев,
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