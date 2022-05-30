Назван продукт, ускоряющий старение организма

В интервью на радио Sputnik доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург предупредил о вреде крабовых палочек. Доктор отметил, что они являются глубоко переработанным продуктом, а это значит, что в составе большое количество красителей, усилителей вкуса и в целом химических добавок. Частое употребление подобных продуктов приводит к тому, что организм становится более подвержен возрастным болезням, таким как заболевания сердечно-сосудистой системы или онкологические заболевания.
"Крабовые палочки, как колбасы, сосиски и многое другое, относятся к группе глубоко переработанных продуктов. В ходе большого количества исследований было установлено, что такие продукты нас старят и повышают вероятность развития возраст-зависимых болезней", – объяснил Гинзбург.
Михаил отметил, что подобные продукты стоит употреблять в пищу не более одного-двух раз в неделю, чтобы организм имел возможность очищаться между приемами такой пищи.
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