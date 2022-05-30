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22 минуты назад

Диетолог рассказала, какие продукты и напитки уменьшают аппетит

Мира Маркина
Елена Соломатинаэксперт

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала в беседе с "Вечерней Москвой", что есть определенные продукты и напитки, которые способны притупить чувство голода.

Диетолог рассказала, какие продукты и напитки уменьшают аппетит
Фото: pixabay.compixabay.com

К таким продуктам относятся яйца, овощи, салатные листья, какао и корица.

"Продукты, которые богаты водой и клетчаткой, притупляют аппетит. Например, огурцы. В них к тому же содержится хлорогеновая кислота, которая способствует похудению. Томаты, зеленые салаты, пекинская капуста, сельдерей должны быть в рационе тех, кто тщательно следит за своей фигурой."
Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

Следует также есть что-то "объемное" и теплое - таким образом вы сможете "обмануть" организм. Все дело в том, что гормон голода вырабатывается в верхних отделах желудка и, например, теплый овощной суп, поможет вам обрести чувство сытости на более долгий период времени.


"В супе из овощей много воды, которая создает объем, а тепло успокаивает стенки желудка. Похудение на таких блюдах проходит максимально легко. Также рекомендую съесть вместе с супом кусочек цельнозернового хлеба из муки грубого помола. Это сочетание поможет надолго забыть о чувстве голода."

Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

Эксперт добавила, что если после обеда вы не чувствуете достаточного насыщения, просто съешьте немного кедровых орехов - они помогут забыть о еде еще на много часов.

Ранее мы писали, что назван продукт, ускоряющий старение.

Еда,Елена Соломатина,
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