Диетолог рассказала, какие продукты и напитки уменьшают аппетит

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала в беседе с "Вечерней Москвой", что есть определенные продукты и напитки, которые способны притупить чувство голода.
К таким продуктам относятся яйца, овощи, салатные листья, какао и корица.
Следует также есть что-то "объемное" и теплое - таким образом вы сможете "обмануть" организм. Все дело в том, что гормон голода вырабатывается в верхних отделах желудка и, например, теплый овощной суп, поможет вам обрести чувство сытости на более долгий период времени.
Эксперт добавила, что если после обеда вы не чувствуете достаточного насыщения, просто съешьте немного кедровых орехов - они помогут забыть о еде еще на много часов.
Ранее мы писали, что назван продукт, ускоряющий старение.