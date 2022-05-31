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4 часа назад

Диетолог назвал самый полезный летний фрукт

Катерина Саломе

Врач-диетолог Михаил Гинзбург среди всех летних фруктов выделили один — наиболее полезный. Речь идет о яблоке. Своим мнением доктор поделился в беседе с «Вечерней Москвой».

Диетолог назвал самый полезный летний фрукт
Фото: pixabay.compixabay.com

По мнению эксперта, ежедневно следует есть два-три плода. Как утверждает Гинзбург, в яблоках много полезных веществ.

"В частности, кверцетин — биоактивное вещество, которое защищает от атеросклероза, улучшает состояние сосудистой стенки и вообще считается, что увеличивает продолжительность жизни",

— подчеркнул диетолог.

Ранее мы писали о том, какие продукты и напитки уменьшают аппетит.

Еда,Михаил Гинзбург,
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