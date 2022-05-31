Диетолог назвал самый полезный летний фрукт

Врач-диетолог Михаил Гинзбург среди всех летних фруктов выделили один — наиболее полезный. Речь идет о яблоке. Своим мнением доктор поделился в беседе с «Вечерней Москвой».
По мнению эксперта, ежедневно следует есть два-три плода. Как утверждает Гинзбург, в яблоках много полезных веществ.
"В частности, кверцетин — биоактивное вещество, которое защищает от атеросклероза, улучшает состояние сосудистой стенки и вообще считается, что увеличивает продолжительность жизни",
— подчеркнул диетолог.
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