Диетолог назвал самый полезный летний фрукт

Врач-диетолог Михаил Гинзбург среди всех летних фруктов выделили один — наиболее полезный. Речь идет о яблоке. Своим мнением доктор поделился в беседе с «Вечерней Москвой».

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По мнению эксперта, ежедневно следует есть два-три плода. Как утверждает Гинзбург, в яблоках много полезных веществ.

"В частности, кверцетин — биоактивное вещество, которое защищает от атеросклероза, улучшает состояние сосудистой стенки и вообще считается, что увеличивает продолжительность жизни",

— подчеркнул диетолог.