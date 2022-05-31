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49 минут назад

Онколог заявил о смертельной опасности куриного мяса

Катерина Саломе

Употребление куриного мяса может спровоцировать развитие некоторых болезней. Об этом в беседе с Пятым каналом заявил онколог-химиотерапевт Андрей Базылев.

Онколог заявил о смертельной опасности куриного мяса
Фото: unsplash.comunsplash.com

По словам медика, ученые из Оксфордского университета провели масштабное исследование. В нем приняли участие более 500 тысяч человек.

"Оно заключалось в том, чтобы понять, есть ли риск развития рака при приеме в пищу белого мяса птицы — индейки и курицы. Исследования показали, что у 23 тысяч человек выявились различные онкологические заболевания",

— рассказал эксперт.

Как объяснил специалист, опасные заболевания возникают из-за антибиотиков и других веществ, используемых для ускорения развития птицы и увеличения срока годности уже обработанного мяса. Поэтому не стоит употреблять более 30 граммов курицы в сутки, резюмировал доктор.

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