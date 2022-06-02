Врач назвал лучший продукт от стресса

«Было несколько исследований, когда сушеный базилик в капсулах давали людям со стрессовым расстройством в дозировке от 400 до 1200 миллиграммов, то есть в районе одного грамма, и он оказывал выраженное противотревожное действие», — рассказал Агапкин.