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9 минут назад

Врач назвал лучший продукт от стресса

Мира Маркина

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург назвал продукт, который помогает бороться со стрессом. Об этом он рассказал в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Врач назвал лучший продукт от стресса
Фото: UnsplashUnsplash

По словам медика, таким продуктом является базилик. В нем содержатся витамины B1, B2, B3 и B6, которые улучшают работу головного мозга и помогают справиться с тревогой.

Врач Сергей Агапкин добавил, что лекарства с базиликом могут быть такими же эффективными в борьбе с тревожностью, как и препараты из группы транквилизаторов.

«Было несколько исследований, когда сушеный базилик в капсулах давали людям со стрессовым расстройством в дозировке от 400 до 1200 миллиграммов, то есть в районе одного грамма, и он оказывал выраженное противотревожное действие», — рассказал Агапкин.

Ранее врач предостерегла россиян от ранних арбузов.

Еда,Михаил Гинзбург,Сергей Агапкин,
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