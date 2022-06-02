Врач назвал лучший продукт от стресса

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург назвал продукт, который помогает бороться со стрессом. Об этом он рассказал в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».
По словам медика, таким продуктом является базилик. В нем содержатся витамины B1, B2, B3 и B6, которые улучшают работу головного мозга и помогают справиться с тревогой.
Врач Сергей Агапкин добавил, что лекарства с базиликом могут быть такими же эффективными в борьбе с тревожностью, как и препараты из группы транквилизаторов.
«Было несколько исследований, когда сушеный базилик в капсулах давали людям со стрессовым расстройством в дозировке от 400 до 1200 миллиграммов, то есть в районе одного грамма, и он оказывал выраженное противотревожное действие», — рассказал Агапкин.