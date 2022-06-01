Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+23° в 
USD 61.61EUR 62.74
Войти в почту
41 минуту назад

Врач предостерегла россиян от ранних арбузов

Мария Каткова

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова предостерегла некоторые категории людей от употребления арбузов в начале лета. Об этом сообщает "Москва 24".

Врач предостерегла россиян от ранних арбузов
Фото: PixabayPixabay

Она рассказала, что арбузы, которые продают вне сезона, содержат большое количество нитратов. Эти вещества используют для быстрого созревания плода. В небольшом количестве они безопасны, а постоянное употребление чревато отравлением с тошнотой, рвотой и болью в желудке.

"У предрасположенных людей может возникнуть обострение хронических заболеваний, если такие уже имеются, и обострение заболеваний пищеварительного тракта. Если это какие-то воспалительные заболевания, то в целом это тоже может способствовать тому, что произойдет обострение"

От ранних арбузов лучше всего отказаться людям, которым не нужно много нитратов для отравления: детям, людям с аллергическими заболеваниями и гражданам со сниженным иммунитетом, например при химиотерапии.

Однако Круглова отметила, что не все продающиеся в несено арбузы были выращены с помощью нитратов.

"Нужно понимать, что не всегда так происходит, что плод выращен за счет нитратов. Может быть, это просто теплица и создаются такие условия, которые оптимальны для созревания раньше, чем на открытом грунте. Не всегда точно, что этот продукт будет содержать много нитратов, но все-таки риски высокие"

Ранее сообщалось, что онколог заявил о смертельной опасности куриного мяса.

Здоровье,Наталья Круглова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители