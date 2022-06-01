Врач предостерегла россиян от ранних арбузов

"Нужно понимать, что не всегда так происходит, что плод выращен за счет нитратов. Может быть, это просто теплица и создаются такие условия, которые оптимальны для созревания раньше, чем на открытом грунте. Не всегда точно, что этот продукт будет содержать много нитратов, но все-таки риски высокие"