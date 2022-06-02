Врач раскрыла опасные свойства черешни

Врач-терапевт Инна Михайлова рассказала, кому нельзя злоупотреблять черешней и какой вред она может нанести. Об это пишет "Вечерняя Москва".

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"У диабетиков при чрезмерном употреблении черешня может вызвать приступы. Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта также нужно с большой осторожностью есть этот продукт, потому что в черешне повышенная кислотность", - заявила медик.

Кроме того, черешня может вызывать раздражение и неприятные ощущения в кишечнике. Допустимая норма употребления ягод для здоровых людей составляет не более 300 граммов в сутки. Иначе у человека могут возникнуть проблемы со стулом.

Однако у черешни есть и полезные свойства.

"Черешня является источником калия, который поддерживает нормальное кровяное давление. А калий, в свою очередь, играет важную роль в балансе жидкости в организме и улучшает обменные процессы. В ягоде также много железа, что позволяет быстрее справиться с анемией".

По словам врача, в ягоде содержится витамин В, благодаря которому можно вылечить сильный кашель, преодолеть симптомы астмы и убрать одышку.