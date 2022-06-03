Как проверить арбуз на химию: видео

Сезон арбузов традиционно начинается в августе. Однако уже сейчас их можно найти в овощных прилавках, что вызывает подозрения относительно их натуральности. Чтобы арбузы быстрее созрели, их подвергают искусственному воздействию: обрабатывают химией. Это может быть опасно для здоровья. Блогер @parnishka.molodoi в своем TikTok-аккаунте рассказал, как проверить ягоду на наличие пестицидов в домашних условиях.
Для того, чтобы провести эксперимент, вам понадобится всего лишь небольшой кусочек арбуза, прозрачная банка или стакан с обычной водой. Смотрите видео, чтобы узнать подробнее, что с ними делать дальше.
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