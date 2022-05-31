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2 часа назад

Как избавиться от муравьев на участке: видео

Мира Маркина

Муравьи на участке могут действительно стать большой проблемой. Блогер @parnishka.molodoi, делящийся огородными лайфхаками в своем TikTok-аккаунте и на странице в VK, рассказал, как легко избавиться от обилия насекомых народными средствами.

Для того, чтобы устранить муравье на участке, не нужно прибегать к магазинной химии. Можно изготовить отраву самостоятельно. Для этого вам понадобится борная кислота в порошке. Она продается в аптеках и стоит около 14 рублей за 10-грамовый пакетик. Также необходимо два яичных желтка. Нужно растолочь их и смешать с борной кислотой, а затем разложить по крышечкам и поставить там, где много муравьев. Главное - убрать подальше домашних животных.

"Лучше смешать борную кислоту с мёдом. Муравьи быстрее сладкое найдут"; "Посыпаю на муравьиные ходы манку ,пока помогает"; "Это ещё очень помогает от тараканов", - поделились своими советами пользователи в комментариях к ролику.

Смотрите видео, чтобы узнать о методе борьбы с тараканами подробнее.

Ранее мы показывали, как приготовить морковный пирог, от которого невозможно отказаться.

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