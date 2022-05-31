Как избавиться от муравьев на участке: видео

Для того, чтобы устранить муравье на участке, не нужно прибегать к магазинной химии. Можно изготовить отраву самостоятельно. Для этого вам понадобится борная кислота в порошке. Она продается в аптеках и стоит около 14 рублей за 10-грамовый пакетик. Также необходимо два яичных желтка. Нужно растолочь их и смешать с борной кислотой, а затем разложить по крышечкам и поставить там, где много муравьев. Главное - убрать подальше домашних животных.