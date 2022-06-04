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1 час назад

Врач объяснил опасность ежедневного употребления клубники

Мира Маркина

В беседе с изданием Москва 24 врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал, почему нельзя есть клубнику ежедневно.

Врач объяснил опасность ежедневного употребления клубники
Фото: pexelspexels

По словам эксперта, лакомиться этой ягодой можно не более трех раз в неделю, в противном случае можно заполучить аллергическую реакцию.

При этом Арзамасцев подчеркнул, что клубника очень полезна. Она обладает множеством полезных свойств, содержит мало сахара и низкокалорийна.

В ягоде есть витамин C. Это полезно для иммунитета, для поддержания общего тонуса организма. В ней еще достаточно большое количество кремния. Кремний – это здоровье кожи, волос и ногтей,

— отметил эксперт.

Также врач подчеркнул, что за один прием в среднем достаточно употреблять 100-120 граммов клубники, чтобы получить максимум пользы от ягоды.

Ранее врач раскрыла опасные свойства черешни.

Еда,
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