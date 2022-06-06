Врач напомнила, кому вредно есть сезонные ягоды и фрукты

«Потому что почки выводят в том числе и калий... При высоком калии — больше шести — может происходить замедление работы сердца, сердце может остановиться. Это тот показатель, который очень важно контролировать у этих пациентов. Очень важно пациенту объяснить, зачем это нужно, почему мы ограничиваем продукты, в которых очень много калия: ягоды и фрукты, курагу, чернослив, бананы», — объяснила эксперт.