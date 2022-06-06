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57 минут назад

Врач напомнила, кому вредно есть сезонные ягоды и фрукты

Мира Маркина

Людям с почечной недостаточностью в анамнезе есть фрукты и ягоды без меры не стоит. Об этом предупредила слушателей радиостанции «Говорит Москва» кандидат медицинских наук, врач-нефролог отделения патологии трансплантированной почки ГКБ №52 Екатерина Иванова.

Врач напомнила, кому вредно есть сезонные ягоды и фрукты
Фото: unsplash.comunsplash.com

Пациентам на третьей и четвертой стадии этого хронического заболевания рекомендовано соблюдать жесткую диету, ограничивающую употребление продуктов, богатых калием.

«Потому что почки выводят в том числе и калий... При высоком калии — больше шести — может происходить замедление работы сердца, сердце может остановиться. Это тот показатель, который очень важно контролировать у этих пациентов. Очень важно пациенту объяснить, зачем это нужно, почему мы ограничиваем продукты, в которых очень много калия: ягоды и фрукты, курагу, чернослив, бананы», — объяснила эксперт.

Ранее «Рамблер» рассказывал, кому не стоит увлекаться клубникой.

Еда,Екатерина Иванова,
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