Врач напомнила, кому вредно есть сезонные ягоды и фрукты

Людям с почечной недостаточностью в анамнезе есть фрукты и ягоды без меры не стоит. Об этом предупредила слушателей радиостанции «Говорит Москва» кандидат медицинских наук, врач-нефролог отделения патологии трансплантированной почки ГКБ №52 Екатерина Иванова.
Пациентам на третьей и четвертой стадии этого хронического заболевания рекомендовано соблюдать жесткую диету, ограничивающую употребление продуктов, богатых калием.
«Потому что почки выводят в том числе и калий... При высоком калии — больше шести — может происходить замедление работы сердца, сердце может остановиться. Это тот показатель, который очень важно контролировать у этих пациентов. Очень важно пациенту объяснить, зачем это нужно, почему мы ограничиваем продукты, в которых очень много калия: ягоды и фрукты, курагу, чернослив, бананы», — объяснила эксперт.
Ранее «Рамблер» рассказывал, кому не стоит увлекаться клубникой.