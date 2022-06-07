Врач назвал лучший маринад для шашлыка

Минеральная вода – главный секрет вкусного мяса на гриле, считает врач и телеведущий Александр Мясников. Об этом он рассказал в программе «О самом главном» («Россия 1»).
Эксперт поделился, что мясо, выдержанное в минеральной воде, равномерно пропекается.
«Замачивая мясо в минералке, ты ровным счетом ему ничего не придаешь: ни соли, ни лишнего вкуса — там просто мясо», — объяснил доктор.
Мясников подчеркнул, что шашлык – не самое полезное блюдо на столе.
«Вы для чего делаете шашлык? Чтобы пожарить его. Тут не о пользе надо думать. Шашлык — это пища для души», — заключил Мясников.
Ранее «Рамблер» раскрыл секрет, как сделать шашлык сочным.