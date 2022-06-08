В Советском союзе сгущеное молоко было одним из самых доступных видов сладостей, поэтому этот продукт была дома у каждой уважающей себя хозяйки. Женщины использовали ее для приготовления тортов и различных десертов.

Сегодня сгущенка продолжает пользоваться спросом. Правда, на полках магазинов значительно расширился ее ассортимент – каждый может найти для себя продукт по карману.

Одним из самых популярных десертов со сгущеным молоком считается вафельный торт. Наверно, каждый помнит его вкус из детства. Блогер @eda_obzor_eda поделился бюджетным вариантом приготовления этого домашнего десерта в своем TikTok-аккаунте.

Для создания вафельного торта кулинар приобрел цельное сгущеное молоко и вафельные листы. Он рекомендует мазать коржи руками, так как они очень тонкие и хрупкие – под ложкой они могут просто-напросто сломаться. Подписчики предложили еще один альтернативный вариант:

«Класс! Всегда делаю. Очень вкусно. Размазываю пищевой кистью»

Рецепт пришелся по душе поклонникам блогера. Некоторые из них признались, что вместо обычной сгущенки используют вареную:

«Можно вареную сгущенку и дробленые орешки – будет торт "Белочка"»